Politico: часть стран НАТО требует учесть их голос в соглашении по Украине

Некоторые государства альянса хотят, чтобы с ними провели консультации до урегулирования по вопросу вступления украинской стороны в организацию

Редакция сайта ТАСС

© Omar Havana/ Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Некоторые страны НАТО требуют учесть их красные линии в будущих возможных договоренностях по Украине, так как их голос не учитывался на последних переговорах. Об этом сообщило европейское издание Politico.

Читайте также

Поиск компромисса и закрытые итоги. Комментарии после встречи Путина с Уиткоффом

Как сообщили изданию четыре дипломата из стран альянса, некоторые государства хотят, чтобы с ними проконсультировались прежде, чем будет заключено соглашение. Они требуют учесть их позиции по вступлению Киева в организацию, размещению военных и вооружений на территории союзников и соблюдению международного права. Глава министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила Politico, что НАТО "работает над красными линиями с партнерами и союзниками".

Дипломаты также задаются вопросом о том, будет ли возобновлена работа Совета Россия - НАТО в случае достижения соглашения. "Ключевой вопрос, о котором не говорят: если НАТО будет взаимодействовать с Россией по представляющим общий интерес темам, то каким образом? Совет Россия - НАТО все еще жизнеспособен или теперь США должны играть роль посредника?" - заявил один из собеседников Politico.

Ранее российский лидер Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем президента США Дональда Трампа предпринимателем Джаредом Кушнером. Ключевая тема - урегулирование на Украине. Беседа продолжалась около пяти часов. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, обсуждалась суть предложений из четырех документов к американскому мирному плану.