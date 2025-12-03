Поиск компромисса и закрытые итоги. Комментарии после встречи Путина с Уиткоффом
06:56
Достижение мирного соглашения по Украине стало ближе, однако сделанных шагов пока недостаточно для достижения устраивающего всех результата, заявил госсекретарь США Марко Рубио, комментируя итоги пятичасовой встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента Соединенных Штатов Стивена Уиткоффа.
Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, Путин передал президенту США Дональду Трампу через Уиткоффа ряд важных политических сигналов. В то же время, по его словам, компромиссного варианта мирного плана по урегулированию на Украине пока найдено не было. Стороны договорились не раскрывать суть состоявшихся переговоров.
ТАСС собрал основные комментарии о прошедшей встрече.
Комментарий американской стороны
- Рубио заявил, что представители США в Москве попытались найти путь к урегулированию на Украине, основным предметом спора являются оставшиеся под контролем Киева 20% территории ДНР.
- Госсекретарь отметил, что администрация США не считает реалистичным подход, предусматривающий продолжение Вашингтоном неограниченной поддержки Киева.
- Он заявил, что США считают, что Россия и Украина стали ближе к мирному соглашению, чем когда-либо за последние три года, однако для достижения конечной цели этого пока недостаточно.
- Рубио отметил, что США работают над урегулированием конфликта на Украине, однако решение о его завершении принимать Москве и Киеву.
Заявления российской стороны
- Спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев назвал встречу Путина и Уиткоффа "продуктивной".
- Как отмечал помощник президента Юрий Ушаков, встреча Путина и Уиткоффа была конструктивной, полезной и содержательной. По его словам, удалось обстоятельно обсудить урегулирование на Украине, затрагивались также территориальные проблемы.
- Ушаков заявил, что конкретные формулировки мирного плана США на встрече не обсуждались, речь шла о самой сути документов. Он сообщил, что Россия после первого варианта мирного плана США по Украине получила еще четыре документа.
- По словам Ушакова, компромиссного варианта мирного плана по урегулированию на Украине пока найдено не было, "некоторые американские наработки [по мирному урегулированию] выглядят более-менее приемлемо, но их нужно обсуждать".
- "Некоторые формулировки, которые нам были предложены, нам не подходят. То есть работа будет продолжаться", - пояснил Ушаков.
- Уточнять, какие именно формулировки не устроили российскую сторону, Ушаков отказался: "Мы с американскими коллегами договорились, что не будем раскрывать суть состоявшихся переговоров. Это вполне логично. Переговоры носились совершенно закрытый, секретный характер".
- Он также сообщил, что Путин передал президенту США Дональду Трампу через Уиткоффа несколько важных политических сигналов.
Дальнейшие планы Уиткоффа
- Ушаков сообщил на брифинге, что американская делегация после встречи в Кремле говорила о своем плане отправиться обратно в США, а не в Киев.
- Самолет Уиткоффа не делал промежуточных посадок в Европе и в настоящее время уже находится в западном полушарии, сообщил ТАСС источник в европейских авиадиспетчерских кругах. Он отметил, что около 04:45 по всемирному времени (07:45 мск) самолет был передан на контроль диспетчерам атлантического сектора Канады.
О встрече
- Встреча Путина и Уиткоффа, ключевой темой которой стало украинское урегулирование, продлилась около пяти часов.
- С российской стороны в беседе участвовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. С американской - предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер.