Поиск компромисса и закрытые итоги. Комментарии после встречи Путина с Уиткоффом

Редакция сайта ТАСС

Достижение мирного соглашения по Украине стало ближе, однако сделанных шагов пока недостаточно для достижения устраивающего всех результата, заявил госсекретарь США Марко Рубио, комментируя итоги пятичасовой встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента Соединенных Штатов Стивена Уиткоффа.

Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, Путин передал президенту США Дональду Трампу через Уиткоффа ряд важных политических сигналов. В то же время, по его словам, компромиссного варианта мирного плана по урегулированию на Украине пока найдено не было. Стороны договорились не раскрывать суть состоявшихся переговоров.

ТАСС собрал основные комментарии о прошедшей встрече.

Комментарий американской стороны

Рубио заявил, что представители США в Москве попытались найти путь к урегулированию на Украине, основным предметом спора являются оставшиеся под контролем Киева 20% территории ДНР.

Госсекретарь отметил, что администрация США не считает реалистичным подход, предусматривающий продолжение Вашингтоном неограниченной поддержки Киева.

Он заявил, что США считают, что Россия и Украина стали ближе к мирному соглашению, чем когда-либо за последние три года, однако для достижения конечной цели этого пока недостаточно.

Рубио отметил, что США работают над урегулированием конфликта на Украине, однако решение о его завершении принимать Москве и Киеву.

Заявления российской стороны

Спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев назвал встречу Путина и Уиткоффа "продуктивной".

Как отмечал помощник президента Юрий Ушаков, встреча Путина и Уиткоффа была конструктивной, полезной и содержательной. По его словам, удалось обстоятельно обсудить урегулирование на Украине, затрагивались также территориальные проблемы.

Ушаков заявил, что конкретные формулировки мирного плана США на встрече не обсуждались, речь шла о самой сути документов. Он сообщил, что Россия после первого варианта мирного плана США по Украине получила еще четыре документа.

По словам Ушакова, компромиссного варианта мирного плана по урегулированию на Украине пока найдено не было, "некоторые американские наработки [по мирному урегулированию] выглядят более-менее приемлемо, но их нужно обсуждать".

"Некоторые формулировки, которые нам были предложены, нам не подходят. То есть работа будет продолжаться", - пояснил Ушаков.

Уточнять, какие именно формулировки не устроили российскую сторону, Ушаков отказался: "Мы с американскими коллегами договорились, что не будем раскрывать суть состоявшихся переговоров. Это вполне логично. Переговоры носились совершенно закрытый, секретный характер".

Он также сообщил, что Путин передал президенту США Дональду Трампу через Уиткоффа несколько важных политических сигналов.

Дальнейшие планы Уиткоффа

Ушаков сообщил на брифинге, что американская делегация после встречи в Кремле говорила о своем плане отправиться обратно в США, а не в Киев.

Самолет Уиткоффа не делал промежуточных посадок в Европе и в настоящее время уже находится в западном полушарии, сообщил ТАСС источник в европейских авиадиспетчерских кругах. Он отметил, что около 04:45 по всемирному времени (07:45 мск) самолет был передан на контроль диспетчерам атлантического сектора Канады.

