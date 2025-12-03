Медведчук назвал поведение оппозиции приговором государственности Украины

По словам главы движения "Другая Украина", так называемая "оппозиция" полезла с испугу под лавку и "согласилась не замечать ни коррупции, ни издевательств над гражданами"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Поведение так называемой украинской оппозиции - это приговор государственности Украины. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Читайте также

"Дело Миндича", обыски и отставка Ермака. Коррупционный скандал на Украине

"Так называемая "оппозиция" полезла с испугу под лавку и согласилась не замечать ни коррупции, ни издевательств над гражданами, ни бездарного правления страной, ни катастрофы, в которую она попала. <...> Подобный стиль поведения украинских политиков - это приговор государственности Украины, эти политические импотенты не в состоянии управлять страной", - написал он в своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим.ру".

Медведчук обратил внимание, что украинская оппозиция заговорила о коррупции в окружении Зеленского и стала требовать отставки главы его офиса Андрея Ермака, только когда "из-за океана была дана команда "Фас!" Он также подчеркнул, что депутаты Верховной рады, которые должны были отстаивать интересы тех, кто их избрал, не сделали ничего, видя, что "граждан Украины отлавливают, как бродячих собак", и отправляют воевать за интересы Зеленского и его западных "партнеров".

"Будь они на месте Зеленского, они бы поступили точно так же, как он: не устояли бы перед огромными преступными денежными потоками и возможностями коррупции, под предлогом военного положения точно так же уничтожили всех своих оппонентов и ограбили бы все "конкурирующие фирмы", - заключил лидер "Другой Украины".