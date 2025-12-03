FT: ЕК предложит экспроприацию всех замороженных в Европе активов России

Окончательное решение по этому вопросу будет принято на саммите ЕС 18 декабря

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) в среду намерена выступить с предложением об экспроприации всех замороженных на территории Европы российских суверенных активов на общую сумму €210 млрд. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их словам, ЕК предложит странам - членам ЕС два варианта действий по дальнейшему финансированию нужд Украины. Первый - экспроприация замороженных по всей Европе активов РФ под видом так называемого репарационного кредита для Киева на сумму до €210 млрд. Второй вариант - использование остатков заемных средств из общего бюджета ЕС на меньшую сумму, что потребует одобрения всех 27 стран-участниц.

Ожидается, что окончательное решение по этому вопросу будет принято на саммите ЕС 18 декабря.

Бельгия заблокировала на саммите Евросоюза 23 октября план экспроприации активов РФ под предлогом предоставления Украине так называемого репарационного кредита, опасаясь ответных мер Москвы и требуя от стран ЕС юридических гарантий, что финансовые потери Бельгии будут распределены между всеми странами сообщества. Решение этого вопроса было отложено до саммита ЕС в 18-19 декабря, а Еврокомиссия получила указание подготовить различные варианты кредитования Украины в 2026-2027 годах.

В конце ноября премьер Бельгии Барт Де Вевер направил Еврокомиссии письмо с призывом пересмотреть план экспроприации активов РФ. Глава МИД королевства Максим Прево предложил продолжать финансировать киевский режим, "используя классические займы", и не трогать российские активы. FT со ссылкой на свои источники сообщила, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказался предоставить финансовые гарантии бельгийскому депозитарию Euroclear и его дочерним структурам, чтобы снизить их риски в случае экспроприации активов России. По данным FT, ЕЦБ проинформировал Еврокомиссию, что такие гарантии выходят за рамки его мандата и нарушают базовые соглашения Евросоюза.

В октябре посол России в Бельгии Денис Гончар заявил в интервью ТАСС, что экспроприация активов России, по какой бы схеме она ни происходила, станет воровством. Посол предупредил, что ответ России "последует немедленно" и заставит Запад "считать убытки".