Медведчук: политическое безумие Зеленского стоит Украине огромных потерь

По словам главы движения "Другая Украина", Владимир Зеленский обманул народ и "вместо мира принес стране разрушительную войну"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Политическое безумие Владимира Зеленского, который позволил накачать страну западным оружием и втянуть ее в боевые действия, рассчитывая победить Россию, стоило Украине огромных невосполнимых потерь. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Зеленский обманул украинский народ и вместо мира принес стране разрушительную войну, безумно надеясь, получив западные деньги и оружие, победить Россию, и это политическое безумие стоит Украине Зеленского огромных невосполнимых потерь", - написал он в своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим.ру".

Медведчук добавил, что политическая и управленческая система Украины позволила Зеленскому это сделать, в то время как была обязана его остановить, чтобы спасти страну и жизни граждан.

Ранее ТАСС подсчитал, что потери Вооруженных сил Украины с 24 февраля 2022 года составляют почти 1,5 млн человек убитыми и ранеными.