Китай призвал США не вмешиваться в дела Венесуэлы

Пекин выступает против любых действий, нарушающих Устав ООН, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь

ПЕКИН, 3 декабря. /ТАСС/. Пекин выступает против любых действий, нарушающих Устав ООН и суверенитет государств, а также осуждает вмешательство внешних сил во внутренние дела стран Латинской Америки. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Китайская сторона призывает всех участников [конфликта] соблюдать Устав ООН и избегать действий, ведущих к дальнейшей эскалации напряженности", - отметил дипломат.

29 ноября президент США Дональд Трамп объявил в соцсети Truth Social о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по территории Боливарианской Республики. 27 ноября Трамп заявил, что Вашингтон "очень скоро начнет на суше" бороться с наркотрафиком из Венесуэлы, но не привел подробности о возможных военных операциях.