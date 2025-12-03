Рютте назвал важными переговоры в Москве

При этом генсек НАТО пообещал "плотный поток" оружия для Киева

Редакция сайта ТАСС

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте © AP/ Ebrahim Noroozi

БРЮССЕЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Генсек НАТО Марк Рютте назвал важными переговоры спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве, но пообещал "плотный поток" оружия от НАТО для Украины.

"Минувшая ночь, конечно, была важной. Будут и другие шаги, но не рассчитывайте услышать от меня комментарии по всем промежуточным шагам. Мы продолжим тесную координацию с США", - заявил Рютте по прибытии на встречу министров иностранных дел стран НАТО, отвечая на вопрос о переговорах в Москве.

Он утверждал при этом, что "полностью приветствует мирные усилия США".

При этом Рютте пообещал "плотный поток" оружия для Киева от НАТО. В частности, он заявил, что в 2025 году страны НАТО только лишь у США закупят оружия для киевского режима на €5 млрд, а в 2026 году он ожидает такие закупки на уровне €1 млрд в месяц, не считая прямых поставок оружия от государств ЕС и НАТО.