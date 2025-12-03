Премьер Грузии указал на проблемы с коррупцией в ЕС после скандала с Могерини

Еврокомиссия и Европейская прокуратура ранее подтвердили информацию о проведении обысков в резиденции Европейской службы внешних действий в Брюсселе, Колледже Европы в Брюгге

ТБИЛИСИ, 3 декабря. /ТАСС/. Коррупционный скандал с участием экс-главы евродипломатии Федерики Могерини говорит о том, что коррупция является одной из главных проблем современной европейской бюрократии. Об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Мы все очень хорошо видим, что коррупция является одной из главных проблем современной европейской бюрократии. Это расследование (вокруг Могерини - прим. ТАСС) является еще одним доказательством этого", - сказал Кобахидзе.

2 декабря Еврокомиссия и Европейская прокуратура подтвердили информацию о проведении бельгийской полицией и Европрокуратурой обысков в резиденции Европейской службы внешних действий в Брюсселе, Колледже Европы в Брюгге, а также в ряде частных домов, в ходе которых "были задержаны три человека". Их обвиняют в махинациях с тендерами, среди которых была заявка европейской дипслужбы на программу обучения в Колледже Европы молодых европейских дипломатов. Среди задержанных - возглавляющая колледж Федерика Могерини, экс-генсек евродипслужбы Стефано Саннино. По утверждению итальянских СМИ, задержанные были отпущены, поскольку "нет риска, что они скроются от правосудия".