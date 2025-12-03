Politico: коррупционный скандал в Брюсселе может стать крупнейшим для ЕС в XXI веке

Масштаб дела экс-главы дипслужбы ЕС Федерику Могерини и генсека ведомства Стефано Саннино сравним только с массовой отставкой Еврокомиссии под управлением Жака Сантера в 1999 году, считает газета

БРЮССЕЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Обыски и задержания в дипломатических структурах ЕС из-за обвинений во взяточничестве могут стать крупнейшим скандалом для Брюсселя за 26 лет. Об этом сообщила газета Politico.

Отмечается, что масштаб дела экс-главы дипслужбы ЕС Федерику Могерини и генсека ведомства Стефано Саннино сравним только с массовой отставкой Еврокомиссии под управлением Жака Сантера в 1999 году из-за обвинений в финансовых махинациях.

Ранее Европейская прокуратура подтвердила информацию о проведении обысков в резиденции Европейской службы внешних действий в Брюсселе, Колледже Европы в Брюгге, а также в ряде частных домов, в ходе которых "были задержаны три человека". Их обвиняют в махинациях с тендерами, среди которых была заявка европейской дипслужбы на программу обучения в Колледже Европы молодых европейских дипломатов. Бельгийская L’Echo ранее сообщала, что полиция задержала Могерини и Саннино в рамках расследования дела о коррупции в дипслужбе Евросоюза.