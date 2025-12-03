В Египте опровергли данные о подготовке к открытию КПП на границе с Газой

В случае, если соглашение о возобновлении работы погранперехода все же будет достигнуто, он будет открыт и на выезд из Газы, и на въезд в анклав, сообщила Госинформслужба арабской республики

КАИР, 3 декабря. /ТАСС/. Египетские власти опровергли информацию о скором открытии погранперехода "Рафах" на границе с сектором Газа. Соответствующее заявление распространила Госинформслужба арабской республики.

"Распространяемая в ряде израильских СМИ информация о возможном открытии КПП "Рафах" в скором времени не соответствует действительности. В случае, если соглашение о возобновлении работы погранперехода все же будет достигнуто, он будет открыт и на выезд из Газы, и на въезд в анклав, как было указано в мирном плане, подготовленном президентом США Дональдом Трампом", - подчеркнул высокопоставленный источник Госинформслужбы Египта. Заявление ведомства распространил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

Ранее Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) объявило, что КПП "Рафах" будет открыт для выезда жителей анклава на египетскую территорию в ближайшие дни. В ведомстве добавили, что процесс выезда жителей Газы будет сопровождаться проверками со стороны Израиля и будет координироваться с Египтом. Наблюдать за процессом будет миссия Евросоюза. Подобный механизм работал в январе 2025 года, отметили в COGAT. В заявлении управления не уточнялось, когда КПП "Рафах" может быть открыт для въезда в сектор Газа со стороны Египта.