Reuters: Каллас пообещала сотрудничать со следствием по делу Могерини

Глава дипслужбы ЕС назвала расследование против экс-главы дипслужбы ЕС "глубоко шокирующим"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас © John Thys/ Pool via AP

БРЮССЕЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Глава европейской дипломатии Евросоюза Кая Каллас назвала расследование против экс-главы дипслужбы ЕС и ректора Колледжа Европы Федерики Могерини по обвинению в коррупции "глубоко шокирующим" и заверила, что ее служба "полностью и открыто сотрудничает со следствием". Об этом сообщило агентство Reuters, со ссылкой на отправленное сегодня сотрудникам дипслужбы ЕС внутреннее письмо Каллас.

Газета Politico ранее писала, что обыски и задержания в дипломатических структурах ЕС из-за обвинений во взяточничестве могут стать крупнейшим скандалом для Брюсселя за 26 лет.

2 декабря Еврокомиссия и Европейская прокуратура подтвердили информацию о проведении обысков в резиденции Европейской службы внешних действий в Брюсселе, Колледже Европы в Брюгге, а также в ряде частных домов, в ходе которых "были задержаны три человека". Их обвиняют в махинациях с тендерами, среди которых была заявка европейской дипслужбы на программу обучения в Колледже Европы молодых европейских дипломатов. Среди задержанных - Могерини и бывший генсек дипслужбы ЕС Стефано Саннино.

По утверждению итальянских СМИ, задержанные были отпущены, поскольку "нет риска, что они скроются от правосудия". Тем не менее, как писала газета La Repubblica, после допроса в уголовной полиции Бельгии всем троим задержанным были официально предъявлены обвинения. Они касаются мошенничества и коррупции в сфере закупок, конфликта интересов и разглашения профессиональной тайны.