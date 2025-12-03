МИД Афганистана: стрелявший в США афганец не имеет отношения к нынешним властям

Глава афганского МИД Амир Хан Муттаки заявил, что все ограничения, введенные администрацией Вашингтона для афганских граждан после инцидента, незаконны

ТЕГЕРАН, 3 декабря. /ТАСС/. Гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал, открывший 26 ноября огонь по бойцам Нацгвардии у Белого дома, не имеет никакого отношения к нынешнему правительству Афганистана. Об этом заявил глава афганского МИД Амир Хан Муттаки.

"Дело Рахмануллы Лаканвала не имеет никакого отношения к Афганистану и его администрации", - приводит его слова телеканал Amu TV.

По словам Муттаки, все ограничения, введенные администрацией Вашингтона для афганских граждан после инцидента, незаконны. Нынешнее правительство Афганистана несколько раз предлагало поддерживать дипломатические отношения между Вашингтоном и Кабулом, отметил он.

Днем 26 ноября мужчина открыл стрельбу по бойцам Нацгвардии рядом со сквером имени адмирала Дэвида Фаррагута в центре Вашингтона. Расстояние от места происшествия до Белого дома составляет около 300 м. Сам нападавший и два нацгвардейца получили ранения и были госпитализированы. Позже одна из военнослужащих скончалась от полученных травм. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что подозреваемый прибыл в страну из Афганистана в 2021 году в рамках программы приема афганских союзников США после вывода американских войск из страны.

28 ноября Служба гражданства и иммиграции США приостановила все процедуры по рассмотрению прошений о предоставлении иностранным гражданам убежища. В тот же день власти Соединенных Штатов приняли решение о приостановке выдачи виз гражданам Афганистана. Перед этим президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация планирует выдворять прибывших в страну просителей убежища и приостановит на неопределенный срок иммиграцию из стран третьего мира.