Экс-пресс-секретарь Зеленского: Ермак интересовался, как стать президентом

По словам Юлии Мендель, экс-глава офиса Владимира Зеленского в 2019 году говорил об этом с политическим консультантом в США

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в 2019 году интересовался у политического консультанта в США, как занять пост президента Украины. Об этом бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала украинской службе "Радио Свобода" (признана в РФ СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций).

"Я поделюсь с вами, что в 2019 году Андрей Борисович Ермак, будучи в США, говорил с политическим консультантом и сам спрашивал его, как ему стать президентом страны. Следовательно, амбиции у Андрея Борисовича достаточно велики, и они, в принципе, показательно велики", - заявила она.

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Этот скандал вызвал глубокий кризис украинской власти - работа парламента была заблокирована, а ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", потребовали отставки Ермака. 28 ноября сотрудники антикоррупционных органов провели обыски в его квартире и офисе. Позднее Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке.