Рютте отметил успехи Зеленского в борьбе с коррупцией

Так генеральный секретарь НАТО прокомментировал коррупционный скандал на Украине

БРЮССЕЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал коррупционный скандал на Украине, отметив, что Владимиру Зеленскому якобы удается справляться с ее распространением в стране.

"Когда коррупционные кейсы возникают, украинцы с ними разбираются. Я думаю, что Зеленский предпринимает все необходимые шаги для искоренения коррупции", - заявил Рютте в ответ на вопрос журналиста по прибытии на встречу министров иностранных дел стран НАТО.

10 ноября украинские антикоррупционные органы объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Этот скандал вызвал глубокий кризис власти в стране - работа парламента была заблокирована, а часть депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", потребовали отставки Андрея Ермака, который на тот момент занимал пост главы офиса Зеленского. 28 ноября сотрудники антикоррупционных органов провели обыски в его квартире и офисе. В тот же день Зеленский отправил Ермака в отставку.