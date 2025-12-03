В Нью-Дели сформировали многоконтурную систему безопасности к визиту Путина

Круглосуточное наблюдение будет обеспечено дронами из специально созданного центра управления

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 декабря. /ТАСС/. Многоуровневая система безопасности, включающая специалистов Национальной гвардии Индии, беспилотники, глушители связи, системы искусственного интеллекта и камеры с функцией распознавания лиц, сформирована в Нью-Дели на время визита президента России Владимира Путина. Об этом сообщил индийский телеканал NDTV.

В преддверии приезда российского лидера в индийскую столицу на всех маршрутах его предполагаемых передвижений по Нью-Дели проводятся проверки. Круглосуточное наблюдение будет обеспечено дронами из специально созданного центра управления. На маршрутах будут дежурить снайперы.

По словам источников телеканала, как только в Нью-Дели приземлится самолет президента России, "будет активирован пятислойный контур безопасности". "Внешние рубежи охраны обеспечат Индийская национальная гвардия и полиция Дели, в то время как ближние круги безопасности возьмет на себя ФСО России", - указали они. Во время совместных мероприятий лидеров Индии и РФ к ним присоединятся сотрудники индийской специальной группы охраны, отвечающие за безопасность премьер-министра Индии.

Президент РФ Владимир Путин посетит Индию с государственным визитом 4-5 декабря. В Нью-Дели состоится 23-й российско-индийский саммит.