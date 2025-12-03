По делу Миндича проверят закупавшее бронежилеты госпредприятие

Сделает это Национальное антикоррупционное бюро

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Украины проверит предприятие "Государственный оператор тыла" на предмет нарушений при закупках бронежилетов в рамках коррупционного скандала вокруг бизнесмена Тимура Миндича. Об этом сообщил Общественный антикоррупционный совет при Минобороны Украины (ОАС МОУ).

"НАБУ взяло в работу заявление ОАС МОУ о бронежилетах. Речь идет о заявлении о возможных противоправных действиях должностных лиц госпредприятия Минобороны Украины "Государственный оператор тыла" при проведении закупок", - говорится в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) совета.

26 ноября совет направил заявление в НАБУ о возможном злоупотреблении в военном ведомстве при закупках бронежилетов. В ОАС тогда подчеркнули, что речь идет о контрактах с двумя компаниями, а само дело было составной частью сделок, исследуемых антикоррупционными органами в рамках "Миндичгейта".

В среду министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что с 1 января 2026 года планируется объединение "Государственного оператора тыла" и Агентства оборонных закупок, которые отвечают за снабжение ВСУ.