Стубб призвал готовиться к миру на «несправедливых» для Украины условиях

Президент Финляндии надеется, что следующие несколько дней или недель покажут, окупятся ли усилия стран - партнеров Киева по урегулированию конфликта

СТОКГОЛЬМ, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Финляндии Александер Стубб допустил, что мирное урегулирование конфликта на Украине может завершиться на условиях, которые не устраивают Киев и Евросоюз.

"Реальность такова, что мир может быть либо хорошим, либо плохим, либо каким-то компромиссом. Реальность также заключается в том, что мы, финны, должны подготовиться к моменту, когда наступит мир и все условия для справедливого мира, о которых мы так много говорили в течение последних четырех лет, вряд ли будут выполнены", - заявил Стубб в интервью телеканалу MTV Uutiset.

Он выразил надежду, что следующие несколько дней или недель покажут, окупятся ли усилия стран - партнеров Украины по урегулированию конфликта. Стубб осведомлен о стремлении США извлечь в таких условиях финансовую выгоду: "Мы находимся в ситуации, когда Соединенные Штаты инвестируют в различные соглашения, такие как добыча полезных ископаемых на Украине.

Вашингтон в ноябре предложил план по украинскому урегулированию из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 30 ноября во Флориде прошли консультации между представителями США и Украины, на которых обсуждались пути прекращения конфликта, долгосрочное решение проблем в сферах экономики и безопасности, перспективы проведения выборов на Украине и территориальный вопрос.

3 декабря после полуночи в Москве завершилась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем хозяина Белого дома Джаредом Кушнером. Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, встреча, посвященная украинскому урегулированию, была конструктивной и содержательной. Стороны обсудили несколько вариантов мирного плана, в том числе вопрос территорий, договорились о продолжении контактов.