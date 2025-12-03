Reuters: Белый дом счел продуктивной встречу Уиткоффа и Кушнера с Путиным

Президента США Дональда Трампа и представителей Украины проинформировали о беседе, передает агентство

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф (второй слева), бизнесмен Джаред Кушнер (третий слева), помощник президента РФ Юрий Ушаков (четвертый справа), президент РФ Владимир Путин (третий справа), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев (справа) © Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Белый дом считает обстоятельной и продуктивной встречу спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Дональда Трампа Джареда Кушнера с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации.

"США и Россия провели обстоятельную и продуктивную встречу. Спецпосланник Уиткофф и господин Кушнер проинформировали о ней президента, а также представителей Украины", - приводит агентство слова представителя Белого дома.