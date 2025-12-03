Reuters: Белый дом счел продуктивной встречу Уиткоффа и Кушнера с Путиным
18:49
обновлено 19:01
ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Белый дом считает обстоятельной и продуктивной встречу спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Дональда Трампа Джареда Кушнера с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации.
"США и Россия провели обстоятельную и продуктивную встречу. Спецпосланник Уиткофф и господин Кушнер проинформировали о ней президента, а также представителей Украины", - приводит агентство слова представителя Белого дома.