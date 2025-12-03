Politico: экс-генсека дипслужбы ЕС Саннино уволили из Еврокомиссии

По информации источников издания, дипломата по собственному желанию отправили в неоплачиваемый отпуск с последующим увольнением

БРЮССЕЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Бывший генеральный секретарь дипслужбы ЕС Стефано Саннино, проходящий в числе обвиняемых по делу о коррупции в институтах Евросоюза, отправлен в отпуск с последующим увольнением из Еврокомиссии (ЕК) по собственном желанию. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на пресс-службу ЕК.

"Руководитель гендиректората Еврокомиссии по Ближнему Востоку у нас больше не работает", - цитирует Politico представителя ЕК.

По информации источников издания, Саннино по собственному желанию отправлен в неоплачиваемый отпуск с последующим увольнением.