ТАСС: аэропорт Вильнюса возобновил работу

Его закрывали из-за фиксации в небе неизвестных объектов, похожих на воздушные шары или метеозонды

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Международный аэропорт Вильнюса возобновил работу, прерванную около полутора часов назад из-за фиксации в небе неизвестных объектов, похожих на воздушные шары или метеозонды. Об этом сообщил ТАСС источник в диспетчерской службе воздушной гавани.

"Работа аэропорта возобновлена", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что за это время два следовавших в Вильнюс самолета были вынуждены временно приземлиться в Каунасе.

Ранее сообщалось, что главный аэропорт Литвы был закрыт с 19:36 по местному времени (20:36 мск) в связи с обнаружением в воздушном пространстве неизвестных объектов.

Предыдущий раз по аналогичной причине аэропорт закрывался вечером 30 ноября, а всего с сентября это происходило не менее 17 раз. При этом, как пояснил ТАСС источник в авиадиспетчерской службе, отвечающей за трафик над страной, транзитные полеты, в том числе в направлении России, через воздушное пространство Литвы во время закрытия вильнюсского аэропорта и подконтрольной ему воздушной зоны не прекращались.