Трамп назвал очень хорошей встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером

Встреча состоялась в Москве 2 декабря

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © Roberto Schmidt/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал хорошей прошедшую в Москве встречу его российского коллеги Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером.

Читайте также

Картина по итогам переговоров в Москве: на что готовы стороны

"Я могу сказать, что у них была достаточно хорошая встреча с президентом Путиным", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.