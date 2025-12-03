Трамп назвал очень хорошей встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером
ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал хорошей прошедшую в Москве встречу его российского коллеги Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером.
"Я могу сказать, что у них была достаточно хорошая встреча с президентом Путиным", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.