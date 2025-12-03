Трамп пока не готов прогнозировать, к чему приведет встреча Путина с Уиткоффом

По словам президента США, Вашингтон в контактах с представителями Украины "вырабатывает нечто хорошее"

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пока не готов прогнозировать, какими будут результаты встречи его спецпосланника Стивена Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера с президентом России Владимиром Путиным.

Читайте также

Картина по итогам переговоров в Москве: на что готовы стороны

"Каким будут результаты этой встречи, я сказать не могу, потому что для танго нужны двое", - заявил Трамп во время общения с журналистами в Белом доме. По словам президента, США в контактах с представителями Украины "вырабатывают нечто хорошее".