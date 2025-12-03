Трамп: Уиткофф и Кушнер уверены, что РФ настроена на урегулирование

У них сложилось впечатление, что глава российского государства Владимир Путин "хотел бы положить конец войне", сказал президент США

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что у его спецпосланника Стивена Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера по итогам визита в Москву сложилось впечатление, что Россия настроена на урегулирования конфликта на Украине.

Читайте также

Картина по итогам переговоров в Москве: на что готовы стороны

Трампа спросили, что Уиткофф и Кушнер рассказали ему после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "Он хотел бы положить конец войне. Такое впечатление у них сложилось", - сказал американский лидер.