Трамп: Уиткофф и Кушнер уверены, что РФ настроена на урегулирование
21:17
обновлено 21:31
ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что у его спецпосланника Стивена Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера по итогам визита в Москву сложилось впечатление, что Россия настроена на урегулирования конфликта на Украине.
Трампа спросили, что Уиткофф и Кушнер рассказали ему после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "Он хотел бы положить конец войне. Такое впечатление у них сложилось", - сказал американский лидер.