Трамп заявил, что США больше не тратят свои средства на Украину

Президент Соединенных Штатов добавил, что хотел бы завершения украинского конфликта
22:00

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. США больше не расходуют собственные средства на помощь Украине, НАТО покупает у Вашингтона вооружения для поставок Киеву. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Мы вообще не тратим деньги на эту войну, мы продаем все НАТО. Нас больше не грабят, как это было при [экс-президенте США Джо] Байдене, Байден раздавал всем все, что у нас было, раздавал наши ракеты и все, что они хотели получить бесплатно, он не понимал, что делает. Теперь за все платится полная цена - сначала все идет к НАТО, потом НАТО занимается распределением. НАТО платит нам", - сказал он журналистам в Белом доме.

Президент добавил, что хотел бы завершения украинского конфликта.

Госсекретарь Марко Рубио ранее заявил в интервью телеканалу Fox News, что американская администрация не считает реалистичным подход, предусматривающий оказание Вашингтоном неограниченной поддержки Киеву. Трамп 14 июля сообщил, что США решили и дальше передавать оружие и военную технику Украине, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе осуществляет НАТО. 

