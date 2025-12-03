Трамп считает, что Россия настроена на нормализацию торговых связей с США

Президент Соединенных Штатов пояснил, что такое впечатление у него сложилось после беседы с его спецпосланником Стивеном Уиткоффом и зятем Джаредом Кушнером

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп полагает, что Россия хотела бы нормализации торговых связей с США. Такое мнение он выразил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Честно говоря, я думаю, что они хотели бы торговать с США", - отметил американский лидер, имея в виду позицию России. Трамп пояснил, что такое впечатление у него сложилось после беседы с его спецпосланником Стивеном Уиткоффом и зятем Джаредом Кушнером. Они ранее встретились с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Как добавил Трамп, у Уиткоффа и Кушнера после встречи сложилось "очень сильное впечатление", что РФ "хотела бы заключить сделку" по урегулированию на Украине.

Американский лидер 2 ноября, говоря о перспективах расширения торгово-экономических связей с Россией, отметил: "И я думаю, что это замечательно".

Вашингтон в ноябре предложил план по украинскому урегулированию из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее Трамп заявил, что первоначальный американский план мирного урегулирования был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. Он также отметил, что число пунктов было сокращено до 22.

30 ноября во Флориде прошли консультации между представителями США и Украины, на которых обсуждались пути прекращения конфликта, долгосрочное решение проблем в сферах экономики и безопасности, перспективы проведения выборов на Украине и территориальный вопрос.

3 декабря после полуночи в Москве завершилась встреча президента Путина с Уиткоффом и Кушнером. Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, встреча, посвященная украинскому урегулированию, была конструктивной и содержательной. Стороны обсудили несколько вариантов мирного плана, в том числе вопрос территорий, договорились о продолжении контактов.