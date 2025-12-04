Трамп: США раскроют данные об убийстве после удара по катеру на Карибах

Президент Соединенных Штатов отметил, что не знает, какие материалы есть у американских властей

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. США опубликуют все имеющиеся материалы о действиях американских военных, которые, по данным СМИ, в сентябре преднамеренно убили людей, выживших после удара по катеру в Карибском бассейне. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Я не знаю, что у них (у властей США - прим. ТАСС) имеется, но мы обнародуем все, что есть, с этим нет проблем", - сказал он. Трамп дал такой ответ на вопрос журналиста о том, готова ли администрация США опубликовать видеозапись, на которой запечатлен повторный удар по упомянутому катеру.

Газета The Washington Post ранее сообщила, что в начале сентября глава Пентагона Пит Хегсет приказал "не оставлять никого в живых" при ударе американских сил по катеру в южной части Карибского бассейна. На борту упомянутого катера, по версии американской стороны, перевозили наркотики из Венесуэлы. Военные США, по сведениям газеты, 2 сентября нанесли два удара. Первый - для уничтожения катера, на борту которого находились 11 человек, якобы являвшихся членами транснациональной преступной группировки Tren de Aragua. Второй удар был нанесен для того, чтобы убить двух выживших, которые находились в воде и цеплялись за обломки катера.

Трампу был задан вопрос о том, поддерживает ли он решение нанести повторный удар по катеру, чтобы добить выживших. "Нет, я поддерживаю решение уничтожать катера", - ответил он. Трамп также выразил уверенность в том, что люди, которые управляют такими катерами, "виновны в попытке убийства" американцев, поскольку якобы везут наркотики в США.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) 1 декабря заявил, что Пентагон должен опубликовать имеющиеся видеозаписи, чтобы разъяснить обстоятельства, при которым были нанесены удары по упомянутом катеру.

Белый дом ранее заявил, что считает действия американских военных правомерными. Как подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, по мнению администрации Трампа, члены "наркотеррористических группировок подлежат уничтожению". К числу таких группировок Вашингтон относит ряд действующих в латиноамериканских странах наркокартелей, включая Tren de Aragua.

Удары США по катерам

Как сообщила в августе газета The New York Times, Трамп подписал закрытую директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. После этого в район Карибского моря были переброшены значительные дополнительные подразделения ВС США. Затем Вашингтон начал нанесение ударов с воздуха по катерам, на которых, по данным американского правительства, в направлении США транспортируются наркотики в Карибском море и восточной части Тихого океана.

Согласно подсчетам телеканала CNN, ВС США за последние месяцы уничтожили у побережья Латинской Америки более 20 катеров под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков, жертвами стали свыше 80 человек. После одного из этих ударов президент Колумбии Густаво Петро заявил, что в результате американской операции погиб рыбак из его страны, а не торговец наркотиками.

Вашингтон бездоказательно обвиняет Каракас в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. По данным газеты The New York Times, Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Боливарианской Республике. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле.