Bloomberg: Рим изменил стратегию по закупке оружия для Киева

Несмотря на то что Италия настаивает на продолжении поддержки Украины, ее правительство стало первым в Европе, кто прямо заявил о "нецелесообразности" поставок вооружений Киеву, указывает агентство

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что решение участвовать в программе НАТО по закупке американского оружия для Украины было "преждевременным". Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Читайте также

Военная операция на Украина. Онлайн

"Если мы достигнем соглашения и боевые действия прекратятся, оружие больше не понадобится", - приводит Bloomberg слова Таяни, сказанные в ходе беседы с журналистами в Брюсселе. Министр также подчеркнул, что вместо оружия "понадобятся другие вещи, например, гарантии безопасности".

Агентство отмечает, что заявление Таяни может свидетельствовать о перемене стратегии правительства Италии в отношении Украины. Несмотря на то что Италия настаивает на продолжении поддержки Киева, указывает Bloomberg, ее правительство стало первым в Европе, кто прямо заявил о "нецелесообразности" поставок оружия на Украину. Ранее итальянские СМИ обратили внимание, что из повестки дня ближайшего Совмина вынесен вопрос о продлении оказания военной помощи Украине.

Источники в правительстве пояснили, что это продиктовано перенасыщенностью программы работы кабмина. Голосование в парламенте, который формально должен подтвердить продление помощи до конца 2026 года, ожидается в начале 2026 года. Известно, что одна из правящих партий - "Лига" - выступает против дальнейшего снабжения Киева оружием. При этом ранее сообщалось, что Италия готовит очередной, 12-й по счету, пакет военной помощи, в который, предположительно, войдут комплектующие для системы ПВО Samp-T.

Российская сторона неоднократно отмечала, что накачивание киевского режима оружием ведет лишь к затягиванию конфликта.