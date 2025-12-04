Путин в интервью India Today ответил на вопросы об Украине, Индии и Трампе

Корреспондент телеканала, в частности, обсудила с российским лидером угрозы президента США ввести санкции против индийской стороны из-за покупки нефти РФ

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Корреспондент индийского телеканала India Today Гита Мохан рассказала, что среди тем интервью с президентом РФ Владимиром Путиным - украинский кризис, переговоры России с США, двойные стандарты Запада, конфликт Израиля и Палестины, вклад премьер-министра Индии Нарендры Моди в развитие отношений Москвы и Нью-Дели.

Кроме того, затрагивались угрозы президента США Дональда Трампа ввести санкции против Индии из-за покупки российской нефти. По словам корреспондента, российский лидер отметил: "Почему надо останавливать Индию от закупок нефти у России, когда США продолжают покупать российский уран".

Путин дал интервью телеканалу India Today в преддверии государственного визита в Индию, который запланирован на 4-5 декабря. Полная версия интервью будет показана на телеканалах India Today и Aaj Tak (версия на хинди) 4 декабря в 21:00 по индийскому времени (18:30 мск).