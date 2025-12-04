Politico: Фон дер Ляйен и Каллас отмежевываются от коррупционного скандала в ЕС

По данным издания, глава Еврокомиссии "дистанцируется от обвинений в коррупции, захлестнувших дипломатическую службу ЕС"

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии ЕС Кая Каллас стараются отмежеваться от громкого скандала, связанного с обвинениями в коррупции бывших высокопоставленных дипломатов сообщества. Об этом сообщила газета Politico.

Читайте также

Работа в дипслужбе ЕС и коррупционный скандал. Что известно о Федерике Могерини

По данным издания, глава Еврокомиссии "дистанцируется от обвинений в коррупции, захлестнувших дипломатическую службу ЕС". Согласно утверждениям сотрудников ЕК, фон дер Ляйен тут ни при чем. "Расследование проводится в отношении другого учреждения", - заявил представитель сообщества. Чиновник ЕС охарактеризовал нападки на главу ЕК "как несправедливые и опрометчивые", произошедшие в непростой момент, когда фон дер Ляйен пытается заручиться поддержкой Украины в преддверии важного декабрьского саммита лидеров ЕС.

Коррупционный скандал вспыхнул, как отмечает издание, на фоне напряженности между фон дер Ляйен и Каллас, которая также "пытается отмежеваться от расследования". Каллас в письме сотрудникам европейской дипслужбы, с которым ознакомилось Politico, подчеркнула, что обвинения против экс-главы дипслужбы ЕС и ректора Колледжа Европы Федерики Могерини и бывшего генсека Европейской службы внешних действий Стефано Саннино шокируют, но они были "предсказаны еще во время ее работы в дипведомстве сообщества". По словам руководителя европейской дипломатии, в последние месяцы ее команда начала проведение внутренних реформ, включая разработку стратегии по борьбе с мошенничеством и налаживание более тесного сотрудничества с Европейским бюро по борьбе с мошенничеством и Европейской прокуратурой.

2 декабря Еврокомиссия и Европейская прокуратура подтвердили информацию о проведении обысков в резиденции Европейской службы внешних действий в Брюсселе, Колледже Европы в Брюгге, а также в ряде частных домов, в ходе которых "были задержаны три человека". Их обвиняют в махинациях с тендерами, среди которых была заявка европейской дипслужбы на программу обучения в Колледже Европы молодых европейских дипломатов. Среди задержанных - Могерини и Саннино.

По утверждению итальянских СМИ, задержанные были отпущены, поскольку "нет риска, что они скроются от правосудия". Тем не менее, как писала газета La Repubblica, после допроса в уголовной полиции Бельгии всем троим задержанным были официально предъявлены обвинения. Они касаются мошенничества и коррупции в сфере закупок, конфликта интересов и разглашения профессиональной тайны.