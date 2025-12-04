Эксперт Бэндоу: Вашингтон не должен давать Киеву гарантий безопасности

По словам научного сотрудника вашингтонского Института имени Катона, Украина "определенно не стоит войны с ядерной державой"

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не должна предоставлять Украине гарантии безопасности с целью избежать гипотетической войны двух ядерных держав. Такую позицию изложил в своей авторской статье, которая была опубликована журналом The American Conservative, старший научный сотрудник вашингтонского Института имени Катона Даг Бэндоу.

Он комментировал просочившийся в прессу план Вашингтона по мирному урегулированию на Украине. "Тем не менее, детали конкретных обещаний [США] не имеют большого значения. Украина для Америки не стоит войны. Она определенно не стоит войны с ядерной державой из-за того, что последняя считает своими экзистенциальными интересами. Именно поэтому ни один [американский] президент не выполнил обещание администрации [бывшего американского лидера Джорджа] Буша-младшего включить Киев в НАТО. И если Украина не стоит войны сегодня, она не будет стоить войны и завтра", - считает Бэндоу, который в прошлом работал специальным советником 40-го президента США Рональда Рейгана.

Он подчеркнул, что "с распадом Советского Союза исчезли основания для продолжения американской помощи Европе в сфере обороны". "Более того, европейцы вряд ли будут серьезно относиться к вопросам безопасности, пока могут рассчитывать на Америку", - добавил аналитик.

"Украина - это продолжающаяся трагедия. Однако, выступая за мир, президент [Дональд Трамп] должен удержать США от участия в конфликте. Это включает в себя и [гипотетическое] возобновление боевых действий в будущем. Настала очередь Европы взять на себя ответственность за свою безопасность", - подчеркнул он. По словам Бэндоу, "для Америки детали гарантий безопасности являются наиболее важным положением в любом соглашении", при этом предшественники Трампа, "которых президент регулярно обвиняет в слабости, не были готовы пойти на такие ненужные уступки беспомощным европейцам".

"Однако альянсы должны основываться на безопасности, а не на благотворительности. Хотя конфликт является гуманитарной трагедией, будущее Украины, и особенно детали любого урегулирования, такие как вопрос о том, кто контролирует Донбасс, не являются жизненно важными для США", - подчеркнул эксперт.