Эксперт Кумар: визит Путина в Индию откроет новые возможности для партнерства

Такие контакты, как предстоящий саммит, позволяют превратить правильные намерения в конкретные результаты, отметил гендиректор Индийской организации по развитию международной торговли

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Визит президента России Владимира Путина в Индию представляет для Нью-Дели возможность укрепить свои стратегические позиции на мировой арене за счет дипломатии, технологического взаимодействия и прагматического сотрудничества в сфере обороны. Об этом ТАСС заявил генеральный директор Индийской организации по развитию международной торговли, курирующий направление обороны и безопасности, доктор Раджниш Кумар.

"Такие контакты, как предстоящий саммит, позволяют превратить правильные намерения в конкретные результаты. Визит дает Индии шанс вновь обозначить свое видение справедливого и многополярного мирового порядка - такого, где уважается суверенитет государств, обеспечивается устойчивость глобальных цепочек поставок и формируется сбалансированная система международного управления", - сказал Кумар.

По его словам, Индия и Россия на протяжении многих лет разделяют эти принципы. "Однако в условиях нарастающей геополитической поляризации требуется больше координации на различных международных площадках - таких как BIMSTEC (Инициатива Бенгальского залива по многоотраслевому техническому и экономическому сотрудничеству - прим. ТАСС), ШОС, БРИКС, G7 и G20. Только так можно эффективно влиять на глобальную повестку", - отметил он.

"Уверен, что этот саммит не только укрепит и подтвердит надежность российско-индийского партнерства, но и станет отправной точкой нового этапа отношений, в котором оборона, дипломатия и технологии будут соединяться и сформируют обновленную роль Индии в мире", - добавил он.

Путин посетит Индию с государственным визитом 4-5 декабря. В Нью-Дели пройдет 23-й саммит двух стран.