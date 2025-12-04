Axios: первая встреча делегаций Израиля и Ливана стала следствием давления США

По информации портала, прямые переговоры прошли после ранее запланированной встречи в рамках заседания Комитета по наблюдению за прекращением огня на ливано-израильской границе

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Прошедшие в среду прямые переговоры между делегациями Израиля и Ливана стали следствием давления со стороны США, которые требовали от них начать двусторонний диалог. Об этом со ссылкой на источники сообщил портал Axios.

По его данным, руководство Израиля и Ливана не проявляло энтузиазма относительно прямых контактов собственных представителей. По мере роста двусторонней напряженности, связанной с участившимися израильскими ударами по территории Ливана, США усилили давление на обе стороны. Во вторник заместитель спецпосланника США на Ближнем Востоке Морган Ортагус провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, настоятельно рекомендовав ему направить на встречу своих представителей. До этого посол США в Ливане Мишель Исса убедил руководство страны организовать прямой диалог, несмотря на продолжающиеся периодические удары со стороны Израиля.

Ортагус указал Нетаньяху, что в данный момент для Израиля открыто наиболее благоприятное окно возможностей для разрешения накопившихся противоречий с Ливаном, поскольку текущее руководство страны является "лучшим за последние десятилетия". Обе стороны согласились направить своих переговорщиков на встречу.

По данным источников Axios, прямые переговоры прошли после ранее запланированной встречи в рамках заседания Комитета по наблюдению за прекращением огня на ливано-израильской границе под эгидой США и Франции. Израильские и ливанские дипломаты провели отдельную встречу в присутствии Ортагуса. Как указывает портал, основная часть взаимодействия была связана со "знакомством сторон друг с другом". Ключевым вопросом переговоров стали перспективы экономического сотрудничества между сторонами в районах южной части Ливана.

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила о том, что встреча была "хорошей" и стороны договорились "сформулировать идеи для развития возможного экономического сотрудничества" между двумя странами. Телеканал LBCI со ссылкой на источники сообщил, что ливанская сторона также осталась довольна результатами встречи. Портал Axios отметил, что переговоры стали первым подобным прямым контактом с 1993 года.

Израиль и Ливан никогда не имели дипломатических отношений. Бейрут не признает еврейское государство с момента его образования в 1948 году. Несмотря на отсутствие дипотношений, стороны неформально контактируют через посредничество Вашингтона.