Эксперт Ван: безвиз создал историческую возможность для обменов Китая и России

Совместные фестивали, выставки и спортивные состязания, периодически проводимые КНР и РФ, способствуют укреплению взаимопонимания и углублению дружбы, отметил экономист Школы бизнеса Дэчжоуского университета

ПЕКИН, 4 декабря. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Безвизовый режим между КНР и Россией создал возможность исторического значения для укрепления контактов между двумя государствами, повышения их отношений до более высокого уровня. Об этом корреспонденту ТАСС заявил экономист Школы бизнеса Дэчжоуского университета (провинция Шаньдун, Восточный Китай), специалист по российской проблематике Ван Кай.

"Культурные обмены меду нашими странами станут более регулярными. Лично я считаю, что мы должны воспользоваться этой исторической возможностью, чтобы совместно поднять китайско-российские гуманитарные обмены на новый уровень", - прокомментировал он введение властями РФ безвизовых поездок для граждан КНР.

Эксперт отметил, что совместные культурные фестивали, художественные выставки и спортивные состязания, периодически проводимые Китаем и Россией, в особенности между представителями молодежи, способствуют укреплению взаимопонимания и углублению дружбы. По его словам, безвизовая политика имеет крайне важное значение, поскольку "знаменует новый этап в двусторонних межличностных контактах" и обеспечивает большую свободу перемещения.

"Это отражает наше всеобъемлющее стратегическое партнерство, делает межличностное взаимодействие более ощутимым и конкретным", - подчеркнул Ван Кай.

Препятствий стало меньше

"Наши туристы и лица, обменивающиеся визитами, больше не будут испытывать трудности с оформлением виз, что позволит сэкономить время, сократить расходы и минимизировать время на подготовку, - добавил он. - Эта безвизовая политика станет мощным стимулом для дружественных обменов между Китаем и РФ, углубления взаимопонимания и усиления доброй воли, формирования прочной основы для общественного мнения в процессе продвижения сотрудничества в различных областях".

Ван Кай считает, что безвизовая политика РФ в отношении граждан Китая - это не просто упрощение процедур, а "мост, соединяющий сердца двух соседних народов". Он отметил, что "питает большие надежды" по поводу предстоящих перекрестных годов (2026-2027) китайско-российского сотрудничества в сфере образования, поскольку это "открывает беспрецедентные возможности для развития". "В сочетании с недавним решением России о введении безвизового режима в отношении граждан КНР этот период, несомненно, станет "золотой эрой" для межличностных обменов между нашими странами", - сказал экономист.

Ван Кай напомнил, что Китай и РФ создали побратимские альянсы, которые охватывают множество высших учебных заведений. "Была сформирована масштабная сеть двустороннего взаимодействия, открывающая больше возможностей для совместной подготовки и научного сотрудничества между преподавателями и студентами наших стран, - пояснил он. - В сфере культуры КНР и Россия в последние годы организовали множество мероприятий для обменов и продолжат работу в этом направлении. Эта деятельность выходит за рамки образования, охватывает исполнительское искусство, кинематограф и связанные с ними культурные выставки".

1 декабря власти РФ опубликовали указ президента Владимира Путина, в соответствии с которым граждане КНР на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года смогут приезжать в Россию сроком до 30 дней без виз. Власти Китая ввели в отношении россиян аналогичный безвизовый режим с 15 сентября.