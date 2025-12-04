The Economic Times: в Индии ждут знакомства с Aurus Путина

Присутствие Aurus во время государственного визита Путина в Индию подчеркивает его роль как дипломатического и технологического инструмента и как инструмента мягкой силы России, сообщает издание

Редакция сайта ТАСС

© Софья Сандурская/ POOL/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Жителей столицы Индии ожидает первая встреча с "символом мягкой силы" России, "инструментом ее дипломатии" и ярким свидетельством технологических успехов - автомобилем Aurus Senat, на котором президент РФ Владимир Путин обычно передвигается во время своих зарубежных визитов, пишет газета The Economic Times. Российский лидер посетит Индию с государственным визитом 4-5 декабря.

Как отмечает издание, этот лимузин класса люкс сопровождает Путина, символизируя власть, комфорт и безопасность. Разработанный как российский аналог зарубежных президентских автомобилей, он сочетает в себе роскошный интерьер и передовые защитные функции. Присутствие Aurus во время государственного визита Путина в Индию подчеркивает его роль как дипломатического и технологического инструмента и как инструмента мягкой силы России, указывает издание. "Появление автомобиля российского лидера в Нью-Дели станет не просто ярким событием, оно станет заявлением "Россия в Индии", - подчеркивает The Economic Times.

Она напоминает, что время состоявшегося в сентябре в Тяньцзине в Китае саммита Шанхайской организации сотрудничества Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели почти час в автомобиле Aurus, обсуждая ключевые вопросы во время поездки, которая привлекла внимание всего мира.

Aurus Senat был впервые представлен во время инаугурации Путина в 2018 году на пост президента РФ, став символом успехов российского автопрома благодаря сочетанию в автомобиле элегантности, защитных функций и впечатляющих технических данных, отмечает The Economic Times.