Глава МО Индии: визит Путина укрепит российско-индийское партнерство

В Индии с нетерпением ждут визита президента РФ и 23-го двустороннего саммита, отметил Раджнатх Сингх

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Визит в Индию президента России Владимира Путина укрепит российско-индийское партнерство. Об этом заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх на встрече с министром обороны РФ Андреем Белоусовым.

Читайте также

Визит Путина в Индию. Особое стратегическое партнерство Москвы и Нью-Дели

"Уверен, что этот саммит еще больше укрепит особое и привилегированное партнерство между нашими странами", - приводит слова индийского министра агентство ANI. Глава МО подчеркнул, что в Индии с нетерпением ждут визита президента РФ и 23-го двустороннего саммита.

Министры обороны РФ и Индии проводят в преддверии государственного визита Путина в Нью-Дели заседание двусторонней межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.

Сингх выразил российским партнерам благодарность за визит в Индию, "чтобы обсудить и развить двустороннее сотрудничество в области обороны". "Россия - проверенный временем, особо привилегированный и стратегический партнер Индии, и наше двустороннее сотрудничество в области обороны значительно расширилось с момента подписания Декларации об индийско-российском стратегическом партнерстве в 2000 году. Отрадно, что несмотря на геополитическую неопределенность, наше индийско-российское сотрудничество в области обороны развивается здоровыми темпами, а ориентированные на результат обмены между военнослужащими и экспертами наших вооруженных сил поддерживают динамику нашего оборонного партнерства", - сказал министр.