ТАСС: Моди лично встретит Путина по его прибытии в Индию
12:33
обновлено 12:58
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди лично встретит президента России Владимира Путина на авиабазе индийских ВВС Палам по его прибытии с визитом в Нью-Дели, что является редким дипломатическим жестом. Об этом сообщил ТАСС источник в правительстве республики.
"Премьер-министр лично встретит президента России Владимира Путина на авиабазе Палам", - сказал собеседник агентства. "Это редкий дипломатический жест", - подчеркнул он.
Путин посетит Индию с государственным визитом 4-5 декабря. В Нью-Дели пройдет 23-й саммит двух стран.