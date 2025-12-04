ТАСС: Моди лично встретит Путина по его прибытии в Индию

Это редкий дипломатический жест, подчеркнул собеседник агентства

Редакция сайта ТАСС

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди © Владимир Смирнов/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди лично встретит президента России Владимира Путина на авиабазе индийских ВВС Палам по его прибытии с визитом в Нью-Дели, что является редким дипломатическим жестом. Об этом сообщил ТАСС источник в правительстве республики.

Читайте также

Визит Путина в Индию. Особое стратегическое партнерство Москвы и Нью-Дели

"Премьер-министр лично встретит президента России Владимира Путина на авиабазе Палам", - сказал собеседник агентства. "Это редкий дипломатический жест", - подчеркнул он.

Путин посетит Индию с государственным визитом 4-5 декабря. В Нью-Дели пройдет 23-й саммит двух стран.