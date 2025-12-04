Сийярто: Венгрия готова принять у себя мирные переговоры по Украине

Страна поддерживает любые инициативы, направленные на урегулирование конфликта, отметил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ВЕНА, 4 декабря. /ТАСС/. Венгрия готова в случае необходимости принять у себя мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине и поддерживает любые инициативы, направленные на достижение этой цели. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая в Вене на встрече глав МИД стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Он подтвердил, что Венгрия приветствует миротворческие усилия президента США Дональда Трампа, которые дают надежду на восстановление мира на Европейском континенте. По его словам, Будапешт готов поддержать "любую инициативу, которая служит достижению этой цели".

"Мы делаем все, что в наших силах, чтобы способствовать успеху подготовительных мероприятий, о чем свидетельствуют недавние визиты премьер-министра Венгрии [Виктора Орбана] в Вашингтон и Москву. Мы готовы принять у себя мирные переговоры, которые, надеюсь, могут начаться в ближайшее время", - сказал Сийярто.

В то же время он обратил внимание на то, что Евросоюз оказался в значительной степени отстранен от переговоров по украинскому урегулированию и в целом находится в международной изоляции в силу ошибочной политики своего руководства. По его мнению, политика Брюсселя на украинском направлении провалилась, санкции против России нанесли европейской экономике серьезный ущерб, военный конфликт может приобрести глобальный характер, а экономический рост на континенте прекратился.

"Не так давно один из канцлеров Германии говорил о пространстве евразийского экономического сотрудничества от Лиссабона до Владивостока, но с тех пор, к сожалению, Евросоюз практически изолировал себя в мировой политике", - сказал министр. По его словам, ЕС по разным причинам отстранился от других важнейших игроков на международной арене - США, Китая и России. В связи с этим Сийярто подтвердил, что правительство Венгрии выступает против деления мира на блоки и нацелено на взаимовыгодное сотрудничество как с союзниками на Западе, так и с партнерами на Востоке.