Моди: дружба между Россией и Индией принесла пользу народам государств

Отношения стран проверены временем, отметил премьер-министр

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Дружба между Россией и Индией проверена временем и принесла огромную пользу народам двух стран. Об этом говорится в приветственном сообщении индийского премьер-министра Нарендры Моди, размещенном в Х, по случаю государственного визита президента РФ Владимира Путина.

"Я рад приветствовать в Дели своего друга - президента Путина. С нетерпением жду наших встреч сегодня вечером и завтра. Дружба между Индией и Россией проверена временем; она принесла огромную пользу нашим народам", - написал Моди на русском языке.