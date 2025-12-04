RTVE: Испания не будет участвовать в "Евровидении-2026" из-за допуска Израиля

По информации телерадиокомпании, финал и полуфиналы конкурса также не будут транслироваться

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 4 декабря. /ТАСС/. Испания решила отказаться от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2026" в связи с тем, что Европейский вещательный союз не стал исключать Израиль из числа участников мероприятия. Об этом сообщила телерадиокомпания королевства RTVE.

Отмечается, что RTVE также не будет транслировать финал конкурса, который пройдет в Вене 16 мая, ни полуфиналы.

Ранее об аналогичном решении уже объявили Нидерланды.

В сентябре совет директоров испанской телерадиокомпании принял решение отказаться от участия в "Евровидении" в 2026 году, если в нем будет участвовать Израиль. Тогда Испания стала первым членом "Большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция), принявшим такое решение. Речь идет о пяти ключевых спонсорах Европейского вещательного союза.

В этом году победителем конкурса "Евровидение" стал представитель Австрии Йоханнес Питч (JJ). В связи с этим "Евровидение-2026" должно пройти в Австрии.