"Зеркало недели": Ермак после увольнения сохранил минимум десять должностей

Экс-глава офиса Владимира Зеленского занимает посты в аппарате правительства Украины, в том числе в штабе верховного главнокомандующего и Совете по нацбезопасности и обороне, сообщило издание

Андрей Ермак © Sean Gallup/ Getty Images

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Уволенный глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сохранил как минимум десять должностей в аппарате правительства Украины, в том числе в составе штаба верховного главнокомандующего и Совета по нацбезопасности и обороне страны. Об этом 4 декабря сообщило издание "Зеркало недели".

По его информации, Ермак, несмотря на коррупционный скандал на Украине, числится заместителем председателя Комиссии по вопросам антикоррупционной политики и является сопредседателем группы "Ермака-Макфола", которая занимается разработкой санкций в отношении России.

Также его фамилия фигурирует в Комиссии по вопросам поддержки предпринимательства, Национальной инвестиционной комиссии, Координационном штабе по гуманитарным и социальным вопросам, Комиссии государственных наград, Конгрессе местных и региональных властей при президенте Украины и в составе группы "Ермака-Расмуссена", прорабатывающей гарантии безопасности для Киева.

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Этот скандал, в котором оказался замешан Ермак, вызвал глубокий кризис украинской власти. Работа парламента была заблокирована, а ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", потребовали отставки Ермака. 28 ноября сотрудники антикоррупционных органов провели обыски в его квартире и офисе. Позднее Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке.