Вэнс: в ближайшие недели возможны "хорошие новости" по урегулированию на Украине

Вице-президент США отметил, что американская администрация добилась "большого прогресса" в этом вопросе

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду на "хорошие новости" в ближайшие недели по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

"Я думаю, что как бы то ни было, мы добились большого прогресса. Но мы еще не дошли до финишной черты. Думаю, есть надежда, что в следующие несколько недель появятся хорошие новости на этом направлении", - сказал он в интервью телеканалу NBC News.

Вице-президент также заявил, что он и "весь Белый дом" разочарованы тем, что украинский кризис пока не удалось разрешить. "Мы в самом деле полагали - и президент [США Дональд Трамп] миллион раз говорил об этом - что эту войну будет проще всего урегулировать", - добавил Вэнс.

2 декабря президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Ключевой темой стало урегулирование на Украине. Беседа продолжалась около пяти часов. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, обсуждалась суть предложений из четырех документов к американскому мирному плану.

4 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила на брифинге, что встречи с Уиткоффом и Кушнером по украинскому урегулированию нацелены на результат, а не на внешний эффект.