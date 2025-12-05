США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океане

Южное командование ВС Соединенных Штатов утверждает, что на борту находились четыре "наркотеррориста"

Редакция сайта ТАСС

Авианосец Gerald R. Ford © Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni/ U.S. Navy via AP

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы США в четверг уничтожили перевозившее наркотики судно в международных водах Тихого океана. Об этом сообщило Южное командование ВС США.

"Разведка подтвердила, что судно перевозило наркотики и шло по известному маршруту контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана. На борту находились четыре наркотеррориста, они были убиты", - говорится в сообщении командования в X.

Президент США Дональд Трамп 3 декабря заявил, что Вашингтон в скором времени начнет наносить удары по наземным целям в рамках борьбы с наркокартелями в Латинской Америке. США бездоказательно обвиняют Венесуэлу в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих.

С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек. После одного из этих ударов президент Колумбии Густаво Петро заявил, что в результате американской операции погиб рыбак из его страны, а не торговец наркотиками.