WSJ: Европа считает, что Киев не должен идти на сделку с РФ без гарантий США

Этот вопрос обсуждали по телефону 1 декабря Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дел Ляйен, сообщила газета

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Европейские лидеры заявили Владимиру Зеленскому, что он не должен соглашаться на требования России, не заручившись перед этим гарантиями безопасности со стороны США. Об этом 4 декабря сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их сведениям, этот вопрос обсуждался 1 декабря в ходе телефонного разговора Зеленского с европейскими лидерами, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и главу Еврокомиссии Урсулу фон дел Ляйен. Они настаивали на том, что Вашингтону должна быть отведена главная роль в области гарантий безопасности для Украины. По их мнению, следует добиться от США четкого разъяснения своей позиции по этому вопросу, "прежде чем соглашаться на требования России".

Ранее германский журнал Der Spiegel опубликовал выдержки из стенограммы телеконференции с участием лидеров европейских стран, во время которых с их стороны звучит критика в адрес США и американской делегации на переговорах по Украине. Мерц якобы заявил, что Зеленский "в ближайшие дни должен быть крайне осторожен". Макрон, согласно стенограмме, заявил о существовании вероятности того, что США "предадут Украину в вопросе территории, не внеся ясности по гарантиям безопасности".

3 декабря после полуночи в Москве завершилась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа, предпринимателем Джаредом Кушнером. Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, встреча, посвященная украинскому урегулированию, была конструктивной и содержательной. Стороны обсудили несколько вариантов мирного плана, в том числе вопрос территорий, договорились о продолжении контактов.

Посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина ранее заявила, что 4 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров прилетит в США для повторной встречи с Уиткоффом. По сведениям агентства Associated Press (AP), местом проведения встречи был выбран город Майами (штат Флорида).