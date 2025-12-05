BZ: Каллас хочет быстрее дистанцироваться от коррупционного скандала в ЕС

Глава европейской дипломатии назвала обвинения "глубоко шокирующими", сообщила газета

БЕРЛИН, 5 декабря. /ТАСС/. Глава европейской дипломатии Кая Каллас стремится отмежеваться от коррупционного скандала, связанного с обвинениями против бывших высокопоставленных дипломатов Евросоюза. Об этом сообщила газета Berliner Zeitung.

По ее информации, Каллас в письме сотрудникам ведомства назвала обвинения "глубоко шокирующими", но подчеркнула, что основа для скандала возникла "при предыдущих мандатах", в связи с чем расследование не должно отразиться на "хорошей работе" Европейской внешнеполитической службы (EAD). Отмечается, что ряд сотрудников воспринял письмо Каллас как попытку дистанцироваться от разгорающегося коррупционного скандала.

2 декабря Еврокомиссия и Европейская прокуратура подтвердили информацию о проведении обысков в резиденции Европейской службы внешних действий в Брюсселе, Колледже Европы в Брюгге, а также в ряде частных домов, в ходе которых "были задержаны три человека". Их обвиняют в махинациях с тендерами, среди которых была заявка европейской дипслужбы на программу обучения в Колледже Европы молодых европейских дипломатов. Среди задержанных - Могерини и бывший генсек дипслужбы ЕС Стефано Саннино.

По утверждению итальянских СМИ, задержанные были отпущены, поскольку "нет риска, что они скроются от правосудия". Тем не менее, как писала газета La Repubblica, после допроса в уголовной полиции Бельгии всем троим задержанным были официально предъявлены обвинения. Они касаются мошенничества и коррупции в сфере закупок, конфликта интересов и разглашения профессиональной тайны.