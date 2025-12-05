В ФРГ тысячи школьников вышли на митинги против нового закона о военной службе

Девиз демонстраций был - "Школьная забастовка против воинской повинности"

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 5 декабря. /ТАСС/. Тысячи немецких школьников приняли участие в демонстрациях, которые прошли в целом ряде городов ФРГ в знак протеста против принятия Бундестагом (парламентом) законопроекта о новой модели военной службы. Как отметило агентство DPA, многие подростки прогуляли занятия, несмотря на то что в Германии посещение школы является обязательным.

Акции прошли под общим девизом "Школьная забастовка против воинской повинности". В Берлине, по данным полиции, собралось около 3 тыс. человек. Они прошли по улицам в районе Кройцберг. В демонстрации приняли участие в том числе родители с маленькими детьми, ученики младших классов. Акция в Гамбурге собрала 1,7 тыс. человек, в Дортмунде - 1 тыс., во Франкфурте-на-Майне - около 600.

Сотни человек также пришли на демонстрации в Бохуме, Дюссельдорфе, Кёльне, Эссене и других городах Северного Рейна - Вестфалии. В Саксонии акции собрали около 2 тыс. человек, преимущественно молодых людей. Они прошли в Дрездене, Лейпциге и Хемнице. Демонстранты держали в руках плакаты, в том числе следующего содержания: "Ни человека, ни цента Бундесверу", "Больше на образование, меньше на вооружения", "Для выборов слишком молодые, но для войны хватает", "За будущее без обязательных служб". На юге Германии акции прошли в Гейдельберге, Мюнхене, Штутгарте.

5 декабря Бундестаг принял закон о новой модели военной службы в Германии. Законопроект министра обороны ФРГ Бориса Писториуса обязывает молодых людей проходить медицинское освидетельствование и восстанавливает воинский учет. Потенциальные рекруты будут получать обязательные для заполнения анкеты, в них они должны будут ответить на вопросы о физической подготовке и готовности присоединиться к Вооруженным силам ФРГ.

Набор в ряды Бундесвера пока будет проходить на добровольной основе. Если же новобранцев не хватит для запланированного увеличения численности ВС, то может быть введен так называемый призыв по потребности. В этом случае молодых людей могут отбирать по жребию или с помощью другого механизма. Для этого потребуется отдельное решение Бундестага. Минобороны ФРГ стремится увеличить численность Бундесвера примерно с 184 тыс. в настоящее время до 260 тыс. к 2035 году. Обязательный воинский призыв в Германии отменили в июле 2011 года, после чего произошел переход на профессиональную армию.