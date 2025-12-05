Зеленский вывел Ермака из состава СНБО и ставки главнокомандующего

Указы вступают в силу с момента опубликования

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский вывел бывшего главу своего офиса Андрея Ермака из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и ставки верховного главнокомандующего. Соответствующие указы размещены на сайте Зеленского.

"Постановляю: вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины А. Ермака. <...> Вывести из состава Ставки верховного главнокомандующего А. Ермака", - указывается в документах. Указы вступают в силу с момента опубликования.

Ранее украинские СМИ и политики обращали внимание на то, что, несмотря на уход с должности главы офиса Зеленского, Ермак оставался членом ставки и СНБО.