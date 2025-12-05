Мерц: все страны ЕС разделят с Бельгией риски в деле об активах РФ

По словам канцлера Германии, позиция Брюсселя при решении вопроса должна учитываться

Редакция сайта ТАСС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 6 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал премьер-министру Бельгии Барту Де Веверу, что все государства Евросоюза разделят те же риски, что и его страна, в случае использования замороженных российских активов в интересах Украины.

Читайте также

Бельгия на грани кризиса: премьеру Де Веверу грозит отставка из-за активов РФ

"Особая уязвимость Бельгии в вопросе использования замороженных российских активов неоспорима и при любом возможном решении должна учитываться в том смысле, что все европейские государства разделят те же риски", - заявил Мерц после состоявшихся в Брюсселе переговоров с Де Вевером, в которых также участвовала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Слова канцлера привел официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус. По его данным, все трое были едины во мнении, что в деле поддержки Киева "время не терпит", и договорились продолжить консультации, с тем чтобы к саммиту ЕС 18 декабря прийти к взаимоприемлемому консенсусу по вопросу возможного изъятия российских средств.

Мерц и фон дер Ляйен предприняли во время закрытого рабочего ужина с Де Вевером еще одну попытку убедить его смягчить условия, на которых Бельгия поддержала бы план Еврокомиссии по экспроприации денег РФ.

В Европе блокировано около €210 млрд суверенных активов России, из которых €185 млрд - на счетах в депозитарии Euroclear. О точном местонахождении остальных €25 млрд ни Еврокомиссия, ни страны ЕС официально не сообщали. Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил в интервью ТАСС, что по какой бы схеме ни произошла экспроприация активов РФ, это станет воровством. Он предупредил, что реакция Москвы "последует немедленно" и заставит Запад "считать убытки".