Азаров: США готовятся сместить Зеленского после арестов министров на Украине

Это может произойти, если Соединенные Штаты не достигнут договоренностей с Владимиром Зеленским, полагает бывший украинский премьер

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. США могли дать Украине прямую команду на аресты министров, что свидетельствует об их подготовке к смещению Владимира Зеленского. Такое мнение выразил в интервью газете "Известия" украинский экс-премьер (2010-2014) Николай Азаров.

"США создавали НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины). И работа бюро не могла бы вообще проводиться в таком жестком направлении, как, например, предъявление подозрения бизнесмену Тимуру Миндичу, аресты министров, если бы не было прямой команды от американцев. То есть это совершенно однозначно свидетельствует о том, что американцы взяли курс на смещение Зеленского", - считает он.

По словам бывшего главы правительства, Зеленский нужен США как переговорщик, которому они могут предъявить требования и выдвинуть условия. Однако, как полагает Азаров, американская сторона может сместить Зеленского, если с ним не будет достигнуто договоренностей.

Экс-премьер Украины также сообщил изданию, что киевский режим вряд ли будет возвращаться к стамбульским соглашениям. "Они жестко заявляют, что не пойдут на компромисс ни по суверенитету, ни по территории. Он (киевский режим - прим. ТАСС) ведет себя нагло, настойчиво. С одной стороны, заявляет о стремлении к миру, с другой - говорит, мол, "мы ни на какие уступки не пойдем". Давайте оценивать все с точки зрения возможного достижения мира - с этим режимом, я считаю, что это невозможно", - уточнил Азаров.