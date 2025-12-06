Минэнерго Казахстана: при атаке на КТК сработали системы защиты

Герметичность нефтепровода не была нарушена, угрозы для экологии нет, уточнили в ведомстве

АСТАНА, 6 декабря. /ТАСС/. Автоматическая защита сработала на инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) при атаке украинских дронов в конце ноября, герметичность нефтепровода не нарушена. Поставки по его действующим мощностям продолжаются, Казахстан для этого задействует альтернативные маршруты, сообщили ТАСС в Минэнерго республики.

"Системы автоматической защиты на терминале сработали в штатном режиме. Герметичность трубопроводов обеспечена, угрозы для экологии нет", - говорится в сообщении.

"Внешнеполитическая оценка инцидента находится в исключительной компетенции министерства иностранных дел. Работа министерства энергетики сфокусирована на производственных и логистических процессах: обеспечении стабильности экспорта и защите экономических интересов страны. Ситуация находится на постоянном контроле министерства энергетики", - сообщили в Минэнерго.

Атака на КТК

29 ноября одно из выносных причальных устройств на морском терминале КТК под Новороссийском было атаковано украинскими безэкипажными катерами и получило значительные повреждения. В Минэнерго Казахстана после этого назвали недопустимой атаку на объект, который является частью инфраструктуры международной энергобезопасности. Также в ведомстве сообщали, что в целях минимизации негативных последствий и сохранения темпов добычи в экстренном порядке активизирован план по перенаправлению экспортных объемов нефти на альтернативные маршруты.

В МИД Казахстана 30 ноября выразили протест в связи с атакой на инфраструктуру КТК, назвав это актом агрессии против гражданского объекта и подчеркнув, что рассматривают случившееся как действие, наносящее ущерб отношениям Астаны с Киевом. В МИД Украины после этого заявили, что приняли во внимание обеспокоенность Казахстана относительно инфраструктуры КТК.

Альтернативным маршрутом поставки нефти для Казахстана может быть трубопровод Баку - Тбилиси - Джейхан, однако для загрузки в него сырья требуется перевалка на танкере через Каспий. В прошлом году транзит по этому трубопроводу составил 1,5 млн тонн нефти, в Астане сообщали о намерении нарастить поставки.

Объемы поставок по КТК в 2024 году составили 63 млн тонн, более 70% из которых пришлось на зарубежных отправителей, которые добывают нефть в Казахстане.