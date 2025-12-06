Казахстан задействует все варианты экспорта нефти после атаки на КТК

АСТАНА, 6 декабря. /ТАСС/. Казахстан изучает и задействует все возможные варианты экспорта нефти после атаки украинских дронов на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в России. Об этом ТАСС сообщили в Минэнерго республики.

"В настоящее время Министерством энергетики Республики Казахстан совместно с добывающими компаниями проводится оперативная работа по перераспределению объемов нефти. Активизировано использование альтернативных экспортных маршрутов. Изучаются и задействуются все возможные варианты транспортировки. Логистика гибко корректируется с учетом текущих технических возможностей принимающих сторон", - сообщили в ведомстве.

Атака на КТК

29 ноября одно из выносных причальных устройств на морском терминале КТК под Новороссийском было атаковано украинскими безэкипажными катерами и получило значительные повреждения. В Минэнерго Казахстана после этого назвали недопустимой атаку на объект, который является частью инфраструктуры международной энергобезопасности. Также в ведомстве сообщали, что в целях минимизации негативных последствий и сохранения темпов добычи в экстренном порядке активизирован план по перенаправлению экспортных объемов нефти на альтернативные маршруты.

В МИД Казахстана 30 ноября выразили протест в связи с атакой на инфраструктуру КТК, назвав это актом агрессии против гражданского объекта и подчеркнув, что рассматривают случившееся как действие, наносящее ущерб отношениям Астаны с Киевом. В МИД Украины после этого заявили, что приняли во внимание обеспокоенность Казахстана относительно инфраструктуры КТК.

Альтернативным маршрутом поставки нефти для Казахстана может быть трубопровод Баку - Тбилиси - Джейхан, однако для загрузки в него сырья требуется перевалка на танкере через Каспий. В прошлом году транзит по этому трубопроводу составил 1,5 млн тонн нефти, в Астане сообщали о намерении нарастить поставки.

Объемы поставок по КТК в 2024 году составили 63 млн тонн, более 70% из которых пришлось на зарубежных отправителей, которые добывают нефть в Казахстане.